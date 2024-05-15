Пенсионерка из Екатеринбурга отдала квартиру мошенникам

Пенсионерку отговорили от продажи, но позже она вновь продолжила общение с «телефонным следователем» и в марте 2024 года все же продала жилплощадь, а сама переехала в съемное жилье. Полученные от продажи квартиры деньги гражданка отправляла аферистам небольшими суммами — по 50−100 тысяч в день, пока не лишилась всего.