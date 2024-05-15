Пенсионерка из Екатеринбурга отдала квартиру мошенникам

70-летняя жительница Екатеринбурга потеряла квартиру, продав ее за 3,5 миллиона рублей по указанию мошенников. При этом женщину еще в январе этого года доставляли в полицию из риэлтерского агентства, куда она обратилась за консультацией. Тогда стражам правопорядка удалось убедить женщину не продавать свое жилье по указанию неизвестных, атакующих ее по телефону.
«Неизвестный, представившийся сотрудником Следственного комитета, рассказал о некой “преступной схеме”. Он сообщил, что квартира, полученная потерпевшей в наследство от матери, якобы неоднократно незаконно перепродавалась и теперь владелице самой нужно срочно ее реализовать, чтобы не лишиться денег», — рассказали о мошеннической схеме в УМВД России по Екатеринбургу.
Пенсионерку отговорили от продажи, но позже она вновь продолжила общение с «телефонным следователем» и в марте 2024 года все же продала жилплощадь, а сама переехала в съемное жилье. Полученные от продажи квартиры деньги гражданка отправляла аферистам небольшими суммами — по 50−100 тысяч в день, пока не лишилась всего.
По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.