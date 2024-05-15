В Самарской области прокуратура начала проверку из-за ДТП с четырьмя погибшими

В понедельник, 15 мая 2024 года, рано утром в Самарской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли четыре человека. Около 05:40 в районе 1111 км автодороги М-5 «Урал» иномарка задела отечественную легковушку и влетела в грузовой автомобиль.