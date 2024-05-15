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В Самарской области прокуратура начала проверку из-за ДТП с четырьмя погибшими

Прокуратура организовала проверку после страшного ДТП на М-5 в Самарской области, где погибли четыре человека.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 15 мая 2024 года, рано утром в Самарской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли четыре человека. Около 05:40 в районе 1111 км автодороги М-5 «Урал» иномарка задела отечественную легковушку и влетела в грузовой автомобиль.

— Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В результате будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Надзорный орган взял ход доследственной проверки на контроль. Напомним, Toyota Hilux столкнулась с Lada Kalina, которая выезжала на трассу М-5 «Урал». После удара иномарка врезалась во встречный грузовик.

В результате на месте аварии погибли водитель и два пассажира Toyota Hilux, а также водитель грузового автомобиля.

Прокуратура