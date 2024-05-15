Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пешехода сбили насмерть в Актау

Актау. 15 мая. КазТАГ — Пешехода сбили насмерть в Актау, сообщает Lada.kz.

Источник: КазТАГ

«Трагическое ДТП произошло 14 мая за домом № 2 в 32 В микрорайоне. (…) От полученных травм пешеход скончался на месте», — сказано в сообщении в среду.

По данным ДП Мангистауской области, водитель Hyundai Santa Fe сбил мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.

«По факту нарушения ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, возбуждено уголовное дело. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия», — добавили в ДП области.