Пешехода сбили насмерть в Актау

«Трагическое ДТП произошло 14 мая за домом № 2 в 32 В микрорайоне. (…) От полученных травм пешеход скончался на месте», — сказано в сообщении в среду.
По данным ДП Мангистауской области, водитель Hyundai Santa Fe сбил мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.
«По факту нарушения ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, возбуждено уголовное дело. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия», — добавили в ДП области.