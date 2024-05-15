Огромная пробка образовалась возле ЮВЖД в Воронеже из-за массового ДТП с автобусами

Утром среды, 15 мая, на улице Степана Разина в Воронеже произошло массовое ДТП, в которое, по сообщениям очевидцев, попали два городских маршрутных автобуса и легковые автомобили. Транспорт практически полностью перегородил улицу. В результате оказалось затруднено движение как от Чернавского моста в центр города, так и в обратную сторону. полностью заблокировано, сообщает tg-канал «Город и транспорт». Большая пробка образовалась, в частности, на улицах Феоктистова, Фридриха Энгельса и проспекте Революции.
Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с места ДТП:
По информации на 9:00, на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, и автобусы оттащили с центра проезжей части к краю дороги, чтобы они не мешали движению.
Сейчас сервис «Яндекс. Карты» оценивает пробки в городе в 5 баллов из 10.
Вчера, 14 мая, протяженная пробка образовалась в микрорайоне Масловка. Из-за этого увеличились интервалы на маршрутах общественного транспорта.