Огромная пробка образовалась возле ЮВЖД в Воронеже из-за массового ДТП с автобусами

Утром среды, 15 мая, на улице Степана Разина в Воронеже произошло массовое ДТП, в которое, по сообщениям очевидцев, попали два городских маршрутных автобуса и легковые автомобили. Транспорт практически полностью перегородил улицу. В результате оказалось затруднено движение как от Чернавского моста в центр города, так и в обратную сторону. полностью заблокировано, сообщает tg-канал «Город и транспорт». Большая пробка образовалась, в частности, на улицах Феоктистова, Фридриха Энгельса и проспекте Революции.