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В Ростове в суд передали дело об отравлении обедами Good Food

В Ростове в суд направили дело об отравлении 176 человек едой от компании Good Food. В еде была обнаружены сальмонелла.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, в феврале 2023 года су-шеф Good Food допустил несоблюдение технологического процесса и дезинфекционного режима при приготовлении кулинарных блюд. В результате 176 человек после употребления еды от Good Food пострадали от различных желудочно-кишечных расстройств — тошноты, рвоты и диареи.

После проведения экспертизы было установлено, что в продукции Good Food присутствовали бактерии сальмонеллы из-за нарушения санитарии при приготовлении блюд.

Су-шефа Good Food обвиняют по части первой статьи 236 УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей». Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет, а также лишения права заниматься профессиональной деятельностью в сфере общепита сроком до трех лет.