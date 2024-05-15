В Ростове в суд передали дело об отравлении обедами Good Food

Су-шефа Good Food обвиняют по части первой статьи 236 УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей». Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет, а также лишения права заниматься профессиональной деятельностью в сфере общепита сроком до трех лет.