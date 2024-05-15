В Ростове в суд передали дело об отравлении обедами Good Food

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.
По версии следствия, в феврале 2023 года су-шеф Good Food допустил несоблюдение технологического процесса и дезинфекционного режима при приготовлении кулинарных блюд. В результате 176 человек после употребления еды от Good Food пострадали от различных желудочно-кишечных расстройств — тошноты, рвоты и диареи.
После проведения экспертизы было установлено, что в продукции Good Food присутствовали бактерии сальмонеллы из-за нарушения санитарии при приготовлении блюд.
Су-шефа Good Food обвиняют по части первой статьи 236 УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей». Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет, а также лишения права заниматься профессиональной деятельностью в сфере общепита сроком до трех лет.