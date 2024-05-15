Задержанный замначальника прикамской колонии пытался обжаловать арест

Следственный комитет отказал в приостановлении уголовного дела против бывшего замначальника исправительной колонии № 37 Андрея Шварева. В начале апреля его задержали на территории Донецкой Народной республики, доставили в Перми и арестовали по обвинению в получении взяток. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По версии следствия, он получил от супруги одного из заключенного часы за разрешение тому передвигаться в одиночку и пользоваться сотовым телефоном. Также через посредника Швареву в течение года было передано 437 тысяч рублей. Сам обвиняемый свою вину не признал.
По информации издания, господин Шварев по контракту участвовал в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции. Он служил в составе отдельного формирования, командование которого обратилось к пермским следователям с ходатайством приостановить производство по делу, ссылаясь на новые поправки УПК. Теперь закон предписывает приостанавливать уголовное дело, если фигурант заключил контракт в период мобилизации или военное время. Однако следователи решили, что данные войска не относятся к вооруженным формированиям России.