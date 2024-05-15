Задержанный замначальника прикамской колонии пытался обжаловать арест

По информации издания, господин Шварев по контракту участвовал в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции. Он служил в составе отдельного формирования, командование которого обратилось к пермским следователям с ходатайством приостановить производство по делу, ссылаясь на новые поправки УПК. Теперь закон предписывает приостанавливать уголовное дело, если фигурант заключил контракт в период мобилизации или военное время. Однако следователи решили, что данные войска не относятся к вооруженным формированиям России.