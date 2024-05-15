Липовый бизнесмен из Иркутска ответит в суде за обман людей по всей России

Установлено, что 33-летний мужчина с 2014 по 2019 годы знакомился с людьми на популярном сайте знакомств, а также в гостиницах, ресторанах и даже в такси. Он входил в доверие к молодым мужчинам и девушкам, позиционируя себя успешным бизнесменом, при этом не являясь таковым. Под предлогом якобы возникших тяжелых жизненных обстоятельств он одалживал у них деньги, а затем переставал выходить на связь. В редких случаях злоумышленник возвращал небольшую часть долга, после чего переставал исполнять свои обязательства. Похищенные деньги обвиняемый тратил в магазинах, барах и ресторанах Иркутска и Москвы.