Липовый бизнесмен из Иркутска ответит в суде за обман людей по всей России

В Иркутске перед судом предстанет 33-летний мужчина, который на протяжении нескольких лет обманывал россиян по всей стране. Аферист знакомился с молодыми людьми, просил у них деньги в долг, после чего переставал выходить на связь. Всего серийному мошеннику, гастролировавшему по России, удалось заполучить более 10 млн рублей. В полиции уточняют, что возможно злоумышленник причастен и к другим аналогичным преступлениям. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы прокуратуры Приангарья, ГУ МВД России по региону и официального представителя МВД России Ирину Волк.
Установлено, что 33-летний мужчина с 2014 по 2019 годы знакомился с людьми на популярном сайте знакомств, а также в гостиницах, ресторанах и даже в такси. Он входил в доверие к молодым мужчинам и девушкам, позиционируя себя успешным бизнесменом, при этом не являясь таковым. Под предлогом якобы возникших тяжелых жизненных обстоятельств он одалживал у них деньги, а затем переставал выходить на связь. В редких случаях злоумышленник возвращал небольшую часть долга, после чего переставал исполнять свои обязательства. Похищенные деньги обвиняемый тратил в магазинах, барах и ресторанах Иркутска и Москвы.
Всего злоумышленника обвиняют в восьми эпизодах мошенничества. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское» в арендованной им квартире в элитном жилом комплексе на Минской улице Москвы. Фигуранта дела отправили под домашний арест.
Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд.