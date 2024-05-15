Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пациента с сильными ожогами эвакуировали в Челябинск вертолетом санавиации

Мужчину в крайне тяжелом состоянии перевезли в медучреждение областного центра из Усть-Катава.

Источник: МК.RU Челябинск

Деталями развернувшейся эвакуации поделились в Поисково-спасательной службе Челябинской области. В ведомстве сообщили, что пациент получил ожоги значительной части тела. Правда обстоятельства травмирования там не раскрыли.

Мужчине требовалась срочная медпомощь и лечение в Челябинске. С транспортировкой пострадавшего помогли специалисты национальной службы санитарной авиации. Ее провели под постоянным наблюдением врачей.

В эвакуации мужчины также приняли участие спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС. Они подготовили площадку для посадки вертолета и помогли безопасно погрузить пациента на борт вертолета.

пожары