Пациента с сильными ожогами эвакуировали в Челябинск вертолетом санавиации

Деталями развернувшейся эвакуации поделились в Поисково-спасательной службе Челябинской области. В ведомстве сообщили, что пациент получил ожоги значительной части тела. Правда обстоятельства травмирования там не раскрыли.
Мужчине требовалась срочная медпомощь и лечение в Челябинске. С транспортировкой пострадавшего помогли специалисты национальной службы санитарной авиации. Ее провели под постоянным наблюдением врачей.
В эвакуации мужчины также приняли участие спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС. Они подготовили площадку для посадки вертолета и помогли безопасно погрузить пациента на борт вертолета.