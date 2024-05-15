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В Гулькевичском районе взорвалась ГАЗель, припаркованная у дома

По словам местных жителей, отлетевший от машины во время взрыва осколок оставил поселок без света.

В Гулькевичском районе взорвалась припаркованная у дома ГАЗель. Инцидент произошел в поселке Гирей.

По словам очевидцев, машина загорелась внезапно, соседи отреагировали на произошедшее и вызвали сотрудников экстренной службы. На место приехали пожарные. Когда специалисты занимались тушением огня, раздался громкий звук. Сельчане утверждают, что в момент взрыва куски разорванного автомобиля разлетелись в разные стороны. Один из осколков оборвал провода, в результате чего населенный пункт остался без света, написали паблики.

Стало известно, что сообщение о происшествии на улице Ватутина поступило диспетчеру экстренной службы 14 мая в 14:01. Первые подразделения спасателей прибыли на место спустя 7 минут. Было установлено возгорание автомобиля на площади 4 квадратных метра.

В 14:08 удалось локализовать пламя. Затем огнеборцы ликвидировали открытое горение и устранили последствия пожара.

В тушении огня участвовали 4 спасателя. Была задействована 1 единица техники.

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

МЧС