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В Перми водитель цементовоза погиб от удара крышкой люка

11 мая 2024 года при выгрузке цемента на предприятии в Дзержинском районе Перми водитель получил смертельную травму. Сейчас следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели 61-летнего мужчины, проводится доследственная проверка.

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что мужчина выполнял работы по выгрузке цемента из цементовоза на предприятии в Дзержинском районе Перми. В ходе устранения утечки воздуха он получил удар крышкой люка в область головы, от которого упал с цистерны и скончался на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Устанавливаются и опрашиваются лица, отвечающие за соблюдение правил охраны труда на объекте, изымается документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают в ведомстве.

несчастный случай