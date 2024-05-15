В Перми водитель цементовоза погиб от удара крышкой люка

Установлено, что мужчина выполнял работы по выгрузке цемента из цементовоза на предприятии в Дзержинском районе Перми. В ходе устранения утечки воздуха он получил удар крышкой люка в область головы, от которого упал с цистерны и скончался на месте происшествия.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
«Устанавливаются и опрашиваются лица, отвечающие за соблюдение правил охраны труда на объекте, изымается документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают в ведомстве.