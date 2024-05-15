В Роскосмосе показали кадры паводка в Омской области, снятые со спутника

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в среду, 15 мая 2024 года, снимок паводка в Усть-Ишимском районе Омской области, сделанный со спутника «Канопус». Как указано на самом кадре, он сделан в минувшую пятницу, 10 мая 2024 года. Снимок включает в себя, в том числе, изображения населенных пунктов Усть-Ишим, Ашеваны и Тюрметяки.