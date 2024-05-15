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В Роскосмосе показали кадры паводка в Омской области, снятые со спутника

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в среду, 15 мая 2024 года, снимок паводка в Усть-Ишимском районе Омской области, сделанный со спутника «Канопус». Как указано на самом кадре, он сделан в минувшую пятницу, 10 мая 2024 года. Снимок включает в себя, в том числе, изображения населенных пунктов Усть-Ишим, Ашеваны и Тюрметяки.

Источник: Соцсети

«В ночь с 7 на 8 мая в Усть-Ишимском районе из-за поднявшегося уровня воды в реке Иртыш прорвалась насыпная дамба. В зоне затопления оказались населённые пункты: Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, Атеринки, Большая Тебендя, Слободчики, Усть-Ишим», — прокомментировали кадр в госкорпорации.

Напомним, в настоящее время в Усть-ишимском районе идет борьба с серьезным паводком, объявлен режим ЧС. Уровень воды в Иртыше поднимается ежедневно. В районе также объявлена эвакуация населения, свои дома оставили уже около двух тысяч жителей. Некоторые дороги затоплены.