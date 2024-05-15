Хоценко проконтролирует оказание помощи пострадавшим от паводка

Из затопленных домов на безопасные территории и в пункты временного размещения вывезено более 1000 человек. В первую очередь это дети, женщины, пенсионеры, маломобильные граждане. Приоритетное внимание также пациентам районной больницы. На самолётах санавиации в областную больницу госпитализировано пять человек, в их числе три беременные женщины.