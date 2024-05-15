Хоценко проконтролирует оказание помощи пострадавшим от паводка

В трёх районах Омской области — Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском, оказавшихся в зоне весеннего паводка, c 12 мая объявлен режим ЧС.
Больше всего от половодья пострадали жители населённых пунктов Усть-Ишимского района. Несмотря на предпринятые меры (укрепление дамб и сооружение насыпей), большая вода за считаные часы затопила сёла и деревни, смывая на своём пути приусадебные участки, жилые дома, хозпостройки, автодороги.
Подробности в материале omsk.aif.ru.
На борьбу — сообща
Потоп начался с деревни Ашеваны, следом перешёл на село Слободчики. Многие жители оказались буквально без крыши над головой, лишились всего имущества. У некоторых владельцев ЛПХ затоплены техника и запасы кормов.
Борьба с водной стихией ведётся круглосуточно. В зоне бедствия работают все экстренные службы, местные жители, подключились добровольцы, студотряды.
Трижды на место подтопления выезжал губернатор региона Виталий Хоценко. Помощь пострадавшим, выплата им компенсаций, обеспечение безопасности на оказавшихся в воде территориях находятся на личном контроле губернатора. Решением этих вопросов занимаются также главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин и члены регионального правительства.
«Денежные выплаты люди начнут получать уже до конца этой недели. Кроме того, оперативно прорабатывается план восстановления дорожной и социальной инфраструктуры, чтобы можно было, как только сойдёт вода, начать всё восстанавливать», — заявил глава Омского региона.
Подальше от стихии
Сегодня в Усть-Ишимском районе остаются подтопленными около 400 домов, 670 придомовых территорий, пять участков автодорог. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Из затопленных домов на безопасные территории и в пункты временного размещения вывезено более 1000 человек. В первую очередь это дети, женщины, пенсионеры, маломобильные граждане. Приоритетное внимание также пациентам районной больницы. На самолётах санавиации в областную больницу госпитализировано пять человек, в их числе три беременные женщины.
Перевозка желающих на большую землю продолжается, организована бесплатная автобусная транспортировка в соседние районные и областной центры.
Людям разрешено брать с собой на временное место жительство домашних питомцев, собак и кошек. Домашнему скоту организовали централизованный уход и кормёжку в Усть-Ишиме. В случае необходимости его также эвакуируют в соседние районы.
За оставленное имущество эвакуированные сельчане могут не беспокоиться. Общественный порядок — под присмотром полицейских патрулей.
Активно работает аэромобильная группа МЧС, помогая в эвакуации людей, животных, перевозке вещей и мебели. Тем, кто остаётся отрезанным от большой земли, доставляют питьевую воду, продукты и товары первой необходимости, медикаменты, топливо, корм для домашнего скота.
Со многих уголков Омской области в Усть-Ишим продолжает поступать гуманитарная помощь. Поддержку землякам оказывают и некоторые местные предприниматели, они помогают сельчанам бесплатными продуктовыми наборами. На территории спорткомплекса «Таёжный» развёрнуты две полевые кухни, они доставлены из Омска. Горячее питание могут получить все желающие.
160-летний антирекорд
По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в Иртыше будет расти ещё как минимум неделю. На 14 мая он составил 926 см. Это абсолютный рекорд за 160 лет.
Ситуация усугубляется осадками. На севере области идут дожди. Нарастает угроза полного размытия дороги в сторону Тевриза. В связи с этим выезд и въезд в Усть-Ишим в ночное время закрыт, днём действует реверсивное движение.
Затопленными рискуют оказаться территории Тевризского и Тарского районов. В ближайшие дни половодье может добраться и до Муромцевского района. Паводковую ситуацию постоянно мониторят с помощью беспилотных летательных аппаратов.