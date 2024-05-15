Опекунша, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, призналась, что истязала ребенка

«Я читал материалы уголовного дела и плакал. Она била его, заставляла приседать по 4−5 часов. Предварительная причина смерти? Избили его. Старшая сестра потом пошла мыть его. Сначала давала показания, что он прямо в ванне потерял сознание. Но потом поменяла их и сказала, что Далер упал уже после того, как вылез. У нас была с ней очная ставка. Она даже не извинилась, ничего не объяснила. Я попросил ее заканчивать этот цирк», — рассказал изданию отец погибшего мальчика Худжановиддин Бобиев.
Адвокат Вероники Наумовой Елена Хорова подтвердила, что опекунша частично признала вину в истязаниях, но отметила, что экс-опекунша не признала, что связывала мальчика и ставила его в подвал.
Недавно стало известно, что такое же обвинения в истязаниях были предъявлены мужу Вероники Наумовой — Александру. Его уголовное дело рассматривает Екатеринбургский гарнизонный суд, поскольку мужчина является военнослужащим-контрактником.
«Как он мог не знать?! Он приезжал в отпуск из зоны СВО. У тебя в семье столько детей. Разве мог взрослый человек не понять, что что-то случилось?! Я точно знаю, что он когда-то водил их гулять в центр города. На фотографиях видно, что у Далера руки в синяках», — говорит отец Далера.
Худжановиддин Бобиев, отец Далера, на свободу по УДО в августе 2023 года. Мужчина был осужден за разбой в составе группы лиц. Вечером 8 октября 2017 года подельники ворвались в квартиру и избили женщин. Они думали, что в квартире есть несколько десятков тысяч рублей. Однако желаемой суммы налетчики не нашли. Все, что было в жилище — 11 тысяч рублей мелкими купюрами. Банкноты в последствии стали уликами по уголовному делу. Худжановиддин Бобиев был приговорен к семи годам заключения, его подельники получили по восемь лет колонии.
Напомним, в конце июня 2023 года произошла страшная трагедия, которая потрясла целую страну. 26 июня появилась информация о пропаже шестилетнего Далера Бобиева, а 29 июля тело мальчика нашли в гараже, оно было спрятано в сумке. Оказалось, что Далер погиб еще 3 декабря. Все это время опекунша мальчика Вероника Наумова скрывала это, а пропажу инсценировала. Полгода Наумова получала пособие уже за мертвого малыша. Решением Чкаловского районного суда она арестована по обвинению в ряде преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество», «Истязание» и «Убийство малолетнего» УК РФ. Из СИЗО женщину перевели в психиатрическую больницу для проверки. Тринадцатилетняя сестра Далера, которая изначально не желала общаться со следствием, дала показания. По ее словам, Наумова жестоко избила ребенка, а на следующее утро он умер в ванной.