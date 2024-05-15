Жена пострадавшего в стрельбе у ТРК «Сити Молл» рассказала о его состоянии. Мужчину прооперировали

Пострадавший при стрельбе в Приморском районе Петербурга перенёс операцию. Пока он остаётся в больничной палате. Об этом 15 мая рассказала «Фонтанке» супруга мужчины.
По её словам, мужа прооперировали накануне сразу после случившегося на Коломяжском проспекте. На сегодняшний день он в сознании, самочувствие, как говорит супруга, нормальное.
По данным «Фонтанки», 38-летнего мужчину доставили в Елизаветинскую больницу со слепыми ранениями живота и бедра. Медики оценивали его состояние как среднетяжёлое.
Пострадавший — житель Приморского района, СПАРК знает его как индивидуального предпринимателя. Накануне в четвёртом часу дня он вместе с женой приехал к ТРК «Сити Молл» и поссорился с водителем Li L9 с московскими номерами из-за парковки. Слово за слово, и мужчина из электромобиля открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. Случившееся снимали уличная камера и жена. Полицейские нашли на парковке пять гильз. Кроме того, изъят перцовый баллончик.
Водителя Li L9 искали с «Перехватом». В восьмом часу вечера на Серебристом бульваре отыскали брошенный автомобиль. По предварительной информации, он числится за компанией и находится в лизинге.
Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство, но прокуратура не увидела оснований для такой квалификации.