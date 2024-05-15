Жена пострадавшего в стрельбе у ТРК «Сити Молл» рассказала о его состоянии. Мужчину прооперировали

Пострадавший — житель Приморского района, СПАРК знает его как индивидуального предпринимателя. Накануне в четвёртом часу дня он вместе с женой приехал к ТРК «Сити Молл» и поссорился с водителем Li L9 с московскими номерами из-за парковки. Слово за слово, и мужчина из электромобиля открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. Случившееся снимали уличная камера и жена. Полицейские нашли на парковке пять гильз. Кроме того, изъят перцовый баллончик.