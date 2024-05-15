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В Волгоградской области найдены останки 148 солдат

В регионе прошла крупная поисковая экспедиция «Донской фронт — 2024». Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Сталинградской победы.

Источник: Волгоградская правда

Масштабная поисковая экспедиция проходила на территории Волгоградской области с 25 апреля по 7 мая текущего года. В ней приняли участие 435 человек из 48 поисковых отрядов из Астраханской, Волгоградской, Оренбургской областей, Сочи, Севастополя, Республики Башкортостан и других регионов.

В ходе экспедиции были найдены и подняты останки 148 советских воинов, а также предметы снаряжения, личные вещи и документы бойцов: солдатские медальоны, справки, номерные нагрудные знаки.

Кроме того, было обнаружено более 240 взрывоопасных предметов.

Вахта проходила при больших перепадах температур — от +29 градусов днем до −2 градусов ночью. К счастью, никто не заболел.

Закрылась Вахта Памяти 6 мая.