В Волгоградской области найдены останки 148 солдат

Масштабная поисковая экспедиция проходила на территории Волгоградской области с 25 апреля по 7 мая текущего года. В ней приняли участие 435 человек из 48 поисковых отрядов из Астраханской, Волгоградской, Оренбургской областей, Сочи, Севастополя, Республики Башкортостан и других регионов.