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Минобороны отчиталось о сбитом над Татарстаном беспилотнике

Около 7:30 мск средствами ПВО над территорией Татарстана был сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны России. В связи с воздушной опасностью аэропортам Казани и Нижнекамска временно запретили принимать и отправлять рейсы.

Источник: РИА "Новости"

По данным Минобороны, для атаки использовался беспилотник самолетного типа. Как сообщала Росавиация, аэропорт Казани ограничивал работу с 7:27, Нижнекамска — с 7:55. Меры были приняты для «обеспечения безопасности полетов».

В ночь на 15 мая средства противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями. Кроме того, как сообщало Минобороны, над Белгородской областью было сбито две американские ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Над Крымским полуостровом уничтожено десять оперативно-тактических ракет ATACMS.