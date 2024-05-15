Минобороны отчиталось о сбитом над Татарстаном беспилотнике

В ночь на 15 мая средства противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями. Кроме того, как сообщало Минобороны, над Белгородской областью было сбито две американские ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Над Крымским полуостровом уничтожено десять оперативно-тактических ракет ATACMS.