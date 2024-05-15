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В Татарстане из-за сбитого беспилотника аэропорты отменили рейсы

В Татарстане из-за сбитого беспилотника аэропорты отменили рейсы.

Источник: Башинформ

В соседнем Татарстане сбили беспилотник. Как сообщили в минобороны России, дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны около 7.30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — говорится в официальном сообщении.

В связи с этим аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют воздушные суда, уточнили в Росавиации. Это было сделано для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщили в ведомстве.