В Татарстане из-за сбитого беспилотника аэропорты отменили рейсы.

В соседнем Татарстане сбили беспилотник. Как сообщили в минобороны России, дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны около 7.30 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — говорится в официальном сообщении.
В связи с этим аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют воздушные суда, уточнили в Росавиации. Это было сделано для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщили в ведомстве.