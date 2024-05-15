В Ростове задержали стрелявшего на Буденновском и Большой Садовой

Стрелок ранил 20-летнего молодого человека.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный отдел полиции 37-летнего местного жителя, а травматический пистолет изъяли», — рассказали в управлении.
Как выяснили стражи порядка, стрелявший хранил травматический пистолет на законных основаниях.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
«Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в главке.
Как сообщалось ранее, стрельба произошла из-за словесного конфликта на бытовой почве. Мужчина произвел два выстрела в оппонента и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. Теперь стрелку грозит наказание — до двух лет лишения свободы.