В Ростове задержали стрелявшего на Буденновском и Большой Садовой

Как сообщалось ранее, стрельба произошла из-за словесного конфликта на бытовой почве. Мужчина произвел два выстрела в оппонента и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. Теперь стрелку грозит наказание — до двух лет лишения свободы.