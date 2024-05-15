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В Ростове задержали стрелявшего на Буденновском и Большой Садовой

Ростовская область, 15 мая 2024. DON24.RU. В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета рано утром в воскресенье, 12 мая, у ресторана быстрого питания на проспекте Буденновском, сообщили в донском главке МВД.

Стрелок ранил 20-летнего молодого человека.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный отдел полиции 37-летнего местного жителя, а травматический пистолет изъяли», — рассказали в управлении.

Как выяснили стражи порядка, стрелявший хранил травматический пистолет на законных основаниях.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

«Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в главке.

Как сообщалось ранее, стрельба произошла из-за словесного конфликта на бытовой почве. Мужчина произвел два выстрела в оппонента и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. Теперь стрелку грозит наказание — до двух лет лишения свободы.