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Разборки с экипажем стоили глаза старпому капитана судна во Владивостоке

Он также утратил часть трудоспособности.

Источник: Аргументы и факты

Двух членов экипажа рыболовного судна будут судить во Владивостоке за избиение старшего помощника капитана, из-за чего тот утратил зрение на один глаз, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В Первомайскому районном суде будут рассматривать дела на жителей Сахалинского края и Приморья. Их обвиняют в умышенном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц.

Следствие полагает, что в октябре 2020 года третий помощник капитана и старший механих из личной неприязни нанесли старпому множественные удары по голове, лицу и телу.

Кроме вреда зрению, пострадавший утратил треть работоспособности.

Напомним, в Приморье осудили на 20 лет заключения двух жителей Шкотовского района за грабеж, убийство, поджог, хищение и незаконный сбыт оружия.