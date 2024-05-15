Разборки с экипажем стоили глаза старпому капитана судна во Владивостоке

Двух членов экипажа рыболовного судна будут судить во Владивостоке за избиение старшего помощника капитана, из-за чего тот утратил зрение на один глаз, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В Первомайскому районном суде будут рассматривать дела на жителей Сахалинского края и Приморья. Их обвиняют в умышенном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц.
Следствие полагает, что в октябре 2020 года третий помощник капитана и старший механих из личной неприязни нанесли старпому множественные удары по голове, лицу и телу.
Кроме вреда зрению, пострадавший утратил треть работоспособности.
Напомним, в Приморье осудили на 20 лет заключения двух жителей Шкотовского района за грабеж, убийство, поджог, хищение и незаконный сбыт оружия.