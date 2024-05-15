Металась из города в город по съемным квартирам. Горе-мать рассказала, почему бросила 3-летнюю дочь в тележке для продуктов и сбежала

Полицейские больше суток искали 37-летнюю горе-мать, которая оставила 3-летнюю малышку среди круп и консервов в магазине Краснодара. Женщина положила спящего ребенка в продуктовую тележку, укрыла курткой и ушла. Опознать беглянку удалось по камерам видеонаблюдения и по фотографиях в соцсетях.
Мать-кукушку сняли с поезда в Москве. Целый день женщина путала следы или просто не понимала, куда ей нужно ехать. Сначала из Краснодара она оправилась на автобусе в Кропоткин, что в 130 километрах восточнее краевого центра. Затем с рюкзаком пошла на вокзал и купила билеты до Санкт-Петербурга. Но до северной столицы не добралась. Полицейские задержали горе-мамашу и вернули в Краснодар, где она оставила свою дочь.
— Мы оказались в трудной жизненной ситуации, — жаловалась полицейским женщина.
Известно, что с апреля женщина металась по городам с малышкой по съемным квартирам. В Краснодаре 12 мая арендовала жилье посуточно, а 13 числа избавилась от маленькой дочери. Подробности случившегося рассказали в краснодарской полиции.
— Отца у ребенка по документам нет, она является матерью-одиночкой. Проживала в Сургуте вместе со своей дочкой и мамой. С сентября прошлого года ребенок ходил в Сургуте в детский садик. На учетах ни мать, ни ребенок нигде не состояли. Зимой 2024 года в семье возникли трудности, по словам задержанной, испортились отношения с родственниками. Она якобы не могла ужиться с матерью и решил уехать. С апреля была в Челябинске, в Москве, Нальчике, Севастополе и других, — сообщил «КП» — Кубань" начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Мать заявила полицейским, что забирать дочь обратно не намерена. Сейчас малышка находится в больнице. Решается вопрос, с кем останется девочка.
— По словам матери, она оставила дочь в магазине, потому что побоялась из-за лишних вопросов официально передать ее в больницу или госучреждение для оказания соцпомощи. До декрета, со слов женщины, она работала торговым представителем, потом уволилась и не смогла найти работу. Также, когда переезжала по разным городам, утеряла оригиналы документов на ребенка, осталась только фотография свидетельства о рождении, — добавил Коноваленко.
Приезжую отправят на психиатрическую экспертизу.