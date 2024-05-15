Металась из города в город по съемным квартирам. Горе-мать рассказала, почему бросила 3-летнюю дочь в тележке для продуктов и сбежала

— Отца у ребенка по документам нет, она является матерью-одиночкой. Проживала в Сургуте вместе со своей дочкой и мамой. С сентября прошлого года ребенок ходил в Сургуте в детский садик. На учетах ни мать, ни ребенок нигде не состояли. Зимой 2024 года в семье возникли трудности, по словам задержанной, испортились отношения с родственниками. Она якобы не могла ужиться с матерью и решил уехать. С апреля была в Челябинске, в Москве, Нальчике, Севастополе и других, — сообщил «КП» — Кубань" начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.