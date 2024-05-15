Неизвестные подожгли вышку сотовой связи в Петербурге

«Рядом с вышкой нашли то, что могло помочь ей загореться. Полицейские изъяли пластиковую бутылку и пакет», — пишут СМИ.
Правоохранители считают, что возгорание не было случайным. Издание «Фонтанка» уточняет, что ЧП произошло накануне у дома № 84 на территории Фарфоровский Пост. Огонь распространился на один квадратный метр, его быстро потушили.
Напомним, что 19-летний петербуржец рискует лишиться свободы почти на 10 лет за поджог релейного шкафа.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что безработного заподозрили в поджоге вышки сотовой связи на севере Петербурга.