«Они сами нападали»: вступил в силу приговор воронежцу, пытавшемуся убить 4 человек

Вступил в силу приговор Семилукского районного суда по уголовному делу о попытке убийства четырех человек в хуторе Каменка. Обвиняемому, 50-летнему Павлу Толоконникову, назначили 10 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Представитель прокуратуры Семилукского района поддержал государственное обвинение. В ведомстве раскрыли детали преступления во вторник, 14 мая.
Нападения были совершены в конце мая 2023 года. Как установлено судом, Толоконников, находясь в состоянии опьянения, поссорился со своим соседом. Обвиняемый ударил обидчика ножом в шею с целью его убийства. Пострадавший смог сообщить сыну, что ему нанесли удар ножом, а также вызвать скорую помощь, которая доставила его в больницу.
Решив, что мужчина скончается, Толоконников направился к другим соседям — двум пожилым супругам и их зятю. С ними у обвиняемого также возник конфликт, в результате которого все трое оппонентов получили ножевые ранения. Однако соседи смогли отобрать у нападавшего оружие. Потерпевшим оказали медицинскую помощь, и они остались живы.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.
— В суде Толоконников признал вину частично, пояснив, что не желал никого убивать. Первого соседа он ударил ножом случайно, а с остальными потерпевшими вступил в конфликт и отмахивался от них ножом, поскольку они сами на него нападали. Однако суд посчитал доказательства, представленные государственным обвинителем прокуратуры района, достаточными для вынесения обвинительного приговора, — пояснили в прокуратуре.
Ранее в Новоусманском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего парня, зарезавшего собственного отца. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.