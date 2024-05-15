«Они сами нападали»: вступил в силу приговор воронежцу, пытавшемуся убить 4 человек

— В суде Толоконников признал вину частично, пояснив, что не желал никого убивать. Первого соседа он ударил ножом случайно, а с остальными потерпевшими вступил в конфликт и отмахивался от них ножом, поскольку они сами на него нападали. Однако суд посчитал доказательства, представленные государственным обвинителем прокуратуры района, достаточными для вынесения обвинительного приговора, — пояснили в прокуратуре.