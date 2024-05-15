Садовод сильно пострадал на пожаре в СНТ «Росинка» в Иркутском районе

К месту происшествия направили четыре единицы техники и 15 человек. На момент прибытия дом и летняя кухня уже были полностью охвачены огнем. Возле дома огнеборцы нашли мужчину, который получил ожоги тела. Его в тяжелом состоянии доставили в клиническую больницу.