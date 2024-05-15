Садовод сильно пострадал на пожаре в СНТ «Росинка» в Иркутском районе

В МЧС рассказали подробности пожара в садовом доме в СНТ «Росинка» Иркутского района. Возгорание случилось на улице Летней около 3.00. В результате происшествия сильно пострадал мужчина 1973 года рождения, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
К месту происшествия направили четыре единицы техники и 15 человек. На момент прибытия дом и летняя кухня уже были полностью охвачены огнем. Возле дома огнеборцы нашли мужчину, который получил ожоги тела. Его в тяжелом состоянии доставили в клиническую больницу.
На ликвидацию пожара потребовалось более 1 часа. Тушили его путем подвоза воды, которую брали из скважины в 800 метрах от места происшествия. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение.
Предварительно, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети.