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Экс-начальник Главного управления кадров МО России Кузнецов получил взятку коттеджем в Краснодарском крае

Руководителя Главного управления кадров МО России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова задержали из-за подозрения в получении крупной взятки. В отношении него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. По месту проживания экс-начальника был проведен обыск, в ходе которого удалось обнаружить 100 млн рублей и различные предметы роскоши.

Позже правоохранительные органы арестовали бизнесмена из Краснодара Леву Мартиросяна, который подозревается в даче взятки Кузнецову, подробнее об этом ранее писала «Новая Кубань».

Согласно версии следствия, кубанский предприниматель дал военному чиновнику взятку за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг, стоимость которых составила 372 млн рублей.

Мартиросян оформил на имя супруги Кузнецова участок в Краснодарском крае и возвел на нем коттетдж. Площадь жилья превысила 1 тыс. квадратных метров. Общая сумма взятки равна 30,5 млн рублей, сообщили СМИ.