Экс-начальник Главного управления кадров МО России Кузнецов получил взятку коттеджем в Краснодарском крае

Согласно версии следствия, кубанский предприниматель дал военному чиновнику взятку за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг, стоимость которых составила 372 млн рублей.



Мартиросян оформил на имя супруги Кузнецова участок в Краснодарском крае и возвел на нем коттетдж. Площадь жилья превысила 1 тыс. квадратных метров. Общая сумма взятки равна 30,5 млн рублей, сообщили СМИ.