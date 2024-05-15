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Угощение обернулось кражей: в Хабаровске задержана подозреваемая

В Хабаровске задержали женщину за кражу смартфона и денег у вахтовика.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске полицейские раскрыли кражу смартфона и денег у вахтовика из Кемеровской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

О происшествии в полицию сообщил житель одного из сел Кемеровской области, который работает горнорабочим вахтовым методом. После очередной смены он задержался в Хабаровске на пути домой, арендовав квартиру на сутки. Во время прогулки он познакомился с двумя местными жительницами и пригласил их к себе. В ходе застолья с выпивкой мужчина уснул. Утром потерпевший обнаружил, что пропали его смартфон и 12 тысяч рублей из кошелька. Одной из его новых знакомых уже не было в квартире. Приезжий оценил ущерб в 38 тысяч рублей.

Подозреваемая была задержана сотрудниками отдела полиции № 7 УМВД России по г. Хабаровску. Ею оказалась 31-летняя жительница Кировского района, ранее судимая за кражи, в том числе квартирные.

Как выяснилось, она продала похищенный телефон на Центральном рынке за семь тысяч рублей и потратила все деньги на личные нужды.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.