Угощение обернулось кражей: в Хабаровске задержана подозреваемая

О происшествии в полицию сообщил житель одного из сел Кемеровской области, который работает горнорабочим вахтовым методом. После очередной смены он задержался в Хабаровске на пути домой, арендовав квартиру на сутки. Во время прогулки он познакомился с двумя местными жительницами и пригласил их к себе. В ходе застолья с выпивкой мужчина уснул. Утром потерпевший обнаружил, что пропали его смартфон и 12 тысяч рублей из кошелька. Одной из его новых знакомых уже не было в квартире. Приезжий оценил ущерб в 38 тысяч рублей.