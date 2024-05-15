Несдетонировавшие суббоеприпасы обнаружили в Севастополе

Уважаемые севастопольцы! После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Суббоеприпас M74 представляет стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения — 15 м. Покажите детям эти фотографии, объясните, что ни в коем случае их нельзя поднимать! — написал глава региона.