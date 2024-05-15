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Несдетонировавшие суббоеприпасы обнаружили в Севастополе

Глава региона попросил держаться от них подальше.

Источник: Социальные сети Михаила Развожаева

Несдетонировавшие суббоеприпасы обнаружили в Севастополе. Глава региона попросил держаться от них подальше и не трогать руками, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети Михаила Развожаева.

Уважаемые севастопольцы! После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Суббоеприпас M74 представляет стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения — 15 м. Покажите детям эти фотографии, объясните, что ни в коем случае их нельзя поднимать! — написал глава региона.

Об опасных находках необходимо сообщить по номеру 112.

МЧС