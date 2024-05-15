Фура попала в ДТП на КАД, кабину перекинуло через отбойник

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 10 часов поступила информация о ДТП на 46-м километре внутреннего кольца, в районе съезда на проспект Косыгина. Грузовой автомобиль врезался в барьерное ограждение, пострадал один человек.