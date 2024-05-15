Стали известны подробности ДТП с двумя автобусами в Воронеже

«Далее на главной дороге автоледи допускает столкновение с транспортным средством Kia Rio под управлением 49-летней женщины. От столкновения автомашину Mazda CX-5 отбрасывает на автомобиль Datsun, за рулем которого находился 43-летний водитель, после чего происходит столкновение с транспортным средством Chery A21 под управлением 40-летнего мужчины», — поделились подробностями в полиции региона.