Стали известны подробности ДТП с двумя автобусами в Воронеже

В Воронеже полицейскими устанавливаются обстоятельства массового ДТП с двумя автобусами, сообщили в пресс-службе полиции региона.
Происшествие случилось примерно в 07:50 у дома № 4 «А» по улице Арсенальной. Водитель 54 лет за рулём Mazda CX-5 выезжала с прилегающей территории, когда столкнулась с автобусом «НЕФАЗ». За рулём общественного транспорта находился мужчина 49 лет.
«Далее на главной дороге автоледи допускает столкновение с транспортным средством Kia Rio под управлением 49-летней женщины. От столкновения автомашину Mazda CX-5 отбрасывает на автомобиль Datsun, за рулем которого находился 43-летний водитель, после чего происходит столкновение с транспортным средством Chery A21 под управлением 40-летнего мужчины», — поделились подробностями в полиции региона.
В ДТП никто не пострадал. Сейчас сотрудники Госавотинспекции стараются устранить затор.