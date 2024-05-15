Последние новости о падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге на 15 мая 2024: Гендиректору «Такси» избрали подписку о невыезде

О том, что Павел Кузнецов является владельцем и гендиректором «Такси», стало известно из открытых источников. В права он вступил в 2023 году. А вот сама фирма на рынке уже давно — с 1997 года. Тогда она находилась во владении компании из Лихтенштейна «Петро Кредитанштальт». После этого права забрала Татьяна Калюжная, которая только в прошлом году отошла от дел. Сейчас женщине 75 лет.