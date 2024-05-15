Последние новости о падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге на 15 мая 2024: Гендиректору «Такси» избрали подписку о невыезде

Петербургские следователи продолжают расследовать уголовное дело о против 49-летнего генерального директора компании «Такси» Павла Кузнецова, чей автобус за считанные секунды утонул в реке Мойке. Жуткое происшествие унесло жизни семи человек. Напомним, в отношении предпринимателя ведется разбирательство по первой части статьи 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц). Ему грозит до 300 тысяч рублей штрафа, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
— Подозреваемый, не намереваясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом, не позднее 16 января 2023 года договорился с неустановленными лицами о внесении сведений о нем как генеральном директоре ООО «Такси» в Единый государственный реестр юридических лиц за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме около 13 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
Петербургский бизнесмен предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России по Петербургу документы, в которых были ложные сведения о нем как об учредителе и о руководителе этой коммерческой структуры. После этого никакого участия в работе организации подозреваемый не принимал. Мужчине избрали подписку о невыезде, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
О том, что Павел Кузнецов является владельцем и гендиректором «Такси», стало известно из открытых источников. В права он вступил в 2023 году. А вот сама фирма на рынке уже давно — с 1997 года. Тогда она находилась во владении компании из Лихтенштейна «Петро Кредитанштальт». После этого права забрала Татьяна Калюжная, которая только в прошлом году отошла от дел. Сейчас женщине 75 лет.
О жизни самого Кузнецова в интернете мало информации. Страницы в соцсетях либо отсутствуют, либо вовсе удалены. Однако удалось выяснить, что это не первый его бизнес. Так, до 2016 года бизнесмен занимал пост учредителя фирмы по ремонту автотехники. SPB.KP.RU разыскала его бывших партнеров. Выяснилось, что в то время Кузнецов вел дела как следует, а не был номиналом, каким его теперь считают.
Напомним, это не единственное уголовное дело, возбужденное в Петербурге после страшной трагедии на Поцелуевом мосту. Так, против начальника автоколонны «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова ведется разбирательство по статье об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи заявили, что выжившему водителю автобуса — Рахматшоху Курбонову — в течение нескольких дней не давали необходимого времени для отдыха. Впрочем, сам Курбонов говорил об этом. При этом Халлилов свою вину признал, но лишь частично. Его отправили в СИЗО.
Против же 44-летнего водителя Курбонова — уроженца Таджикистана и многодетного отца — завели дело по статье о «нарушении ПДД, повлекшее смерть». Во время суда мужчина раскаялся в содеянном и принес родственникам погибших свои соболезнования и извинения. К слову, прохожие очевидцы, которые бросились на помощь к пассажирам затонувшего транспорта, встали на его защиту. По их словам, водитель был не в себе в тот день, но старался помочь. Курбонов будет под стражей до 9 июля.
К слову, источник в правоохранительных органах рассказал SPB.KP.RU, что водитель мог перепутать педали. Сам же Курбонов заявлял, что причиной происшествия могли стать неисправные тормоза. Однако ответ на этот вопрос даст экспертиза. Расследование продолжается.