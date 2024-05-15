Под Волгоградом 41-летняя женщина жестоко убила пожилую свекровь

Волгоградские следователи предъявили обвинение 41-летней жительнице Волжского за жестокое убийство 70-летней свекрови. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, женщину обвиняют по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Преступление произошло 6 мая в квартире дома № 61 по улице 40 Лет Победы дома у фигурантки. В гости пришла родственница.