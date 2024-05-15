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Обвиняемый в гибели журналистки «Россия сегодня» признал вину в суде

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Игорь Малёв, обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой, признал вину в суде, сообщил корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь», — сказал подсудимый.

Как отметил его адвокат Вячеслав Позигун, есть прямые доказательства, что трагедия произошла по вине подсудимого.

Симферопольский районный суд Крыма 15 мая приступил к рассмотрению дела.

По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий на полигоне инструктор Малёв в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. Пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой. Журналистка погибла.

Малёву предъявили обвинения по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и многие другие.

несчастный случай