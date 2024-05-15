Обвиняемый в гибели журналистки «Россия сегодня» признал вину в суде

«Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь», — сказал подсудимый.
Как отметил его адвокат Вячеслав Позигун, есть прямые доказательства, что трагедия произошла по вине подсудимого.
Симферопольский районный суд Крыма 15 мая приступил к рассмотрению дела.
По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий на полигоне инструктор Малёв в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. Пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой. Журналистка погибла.
Малёву предъявили обвинения по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и многие другие.