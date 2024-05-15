Обвиняемый в гибели журналистки «Россия сегодня» признал вину в суде

По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий на полигоне инструктор Малёв в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. Пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой. Журналистка погибла.