В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов

По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы с тремя местными жителями организовал незаконный въезд в РФ для 11 иностранных граждан. На основании фальшивых документов об украинском гражданстве и регистрации в Херсонской области мигранты по упрощенной форме получили паспорта РФ. За данную услугу они платили от 400 до 700 тысяч рублей.