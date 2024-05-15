Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Против бывшего сотрудника миграционной службы УМВД Домодедово и 11 иностранцев возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Источник: © РИА Новости

По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы с тремя местными жителями организовал незаконный въезд в РФ для 11 иностранных граждан. На основании фальшивых документов об украинском гражданстве и регистрации в Херсонской области мигранты по упрощенной форме получили паспорта РФ. За данную услугу они платили от 400 до 700 тысяч рублей.

«Задержано 15 человек. Среди задержанных — бывший сотрудник миграционной службы УМВД по г.о. Домодедово, трое гражданских лиц и 11 иностранных граждан (Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана). В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации незаконной миграции, служебном подлоге и использовании заведомо подложного документа», — сказала она.

Врадий добавила, что по месту жительства и работы фигурантов уже прошли обыски, изъяты мобильные телефоны, деньги и подложные документы.

«В настоящее время в отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 11 человек находятся под подпиской о невыезде», — заключила она.

Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что задокументировано 12 фактов незаконной регистрации мигрантов, причастный сотрудник ведомства уволен по отрицательным основаниям.