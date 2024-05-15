В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов

По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы с тремя местными жителями организовал незаконный въезд в РФ для 11 иностранных граждан. На основании фальшивых документов об украинском гражданстве и регистрации в Херсонской области мигранты по упрощенной форме получили паспорта РФ. За данную услугу они платили от 400 до 700 тысяч рублей.
«Задержано 15 человек. Среди задержанных — бывший сотрудник миграционной службы УМВД по г.о. Домодедово, трое гражданских лиц и 11 иностранных граждан (Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана). В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации незаконной миграции, служебном подлоге и использовании заведомо подложного документа», — сказала она.
Врадий добавила, что по месту жительства и работы фигурантов уже прошли обыски, изъяты мобильные телефоны, деньги и подложные документы.
«В настоящее время в отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 11 человек находятся под подпиской о невыезде», — заключила она.
Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что задокументировано 12 фактов незаконной регистрации мигрантов, причастный сотрудник ведомства уволен по отрицательным основаниям.