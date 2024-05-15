Чего только не придумают ради наживы: Мужчина из Молдовы представился женщиной в соцсетях, похитил иностранца и ограбил его

29-летний мужчина из села Кетросу, Дрокиевского района, арестован после того, как выдавал себя за женщину в интернете и похитил иностранца при встрече, сообщает полиция.
Подозреваемый, житель села Кетросу Дрокиевского района, предположительно с целью заработать легких денег, создал аккаунт в Facebook, выдавая себя за женщину. Так, он познакомился с иностранцем, с которым договорился встретиться в Дрокии.
4 мая, 28-летний иностранец прибыл в Дрокию, где встретился с подозреваемым, который выдавал себя за двоюродного брата несуществующей женщины.
Потерпевший был доставлен в заброшенное здание на окраине села Згурица, Дрокиевского района, где оказался привязан к бетонному столбу. Жертве угрожали охотничьим ружьем, в следствии чего он лишился личных вещей и суммы в 30 606 леев.
Через несколько часов после произошедшего иностранцу удалось освободиться и добраться до ближайшего села, где он и обратился за помощью.
В результате розыскных мероприятий полиция установила, что подозреваемый также может быть причастен к делу об угоне автомобиля Mercedes Vito в селе Шуры, Дрокиевского района.
На основании оперативной информации о том, что подозреваемый скрывается в Кишиневе, 8 мая правоохранители задержали его на одной из столичных улиц. Также стало известно, что задержанный намеревался нелегально покинуть страну.
Он не впервые нарушает закон: ранее задержанный был осужден за грабеж, а в марте 2024 года был освобожден из французской тюрьмы и депортирован в Молдову.
Оперативник продолжают следственные мероприятия с целью укрепления доказательной базы, а также установления происхождения огнестрельного оружия.