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Чего только не придумают ради наживы: Мужчина из Молдовы представился женщиной в соцсетях, похитил иностранца и ограбил его

Оперативники продолжают следственные мероприятия с целью укрепления доказательной базы.

Источник: Комсомольская правда

29-летний мужчина из села Кетросу, Дрокиевского района, арестован после того, как выдавал себя за женщину в интернете и похитил иностранца при встрече, сообщает полиция.

Подозреваемый, житель села Кетросу Дрокиевского района, предположительно с целью заработать легких денег, создал аккаунт в Facebook, выдавая себя за женщину. Так, он познакомился с иностранцем, с которым договорился встретиться в Дрокии.

4 мая, 28-летний иностранец прибыл в Дрокию, где встретился с подозреваемым, который выдавал себя за двоюродного брата несуществующей женщины.

Потерпевший был доставлен в заброшенное здание на окраине села Згурица, Дрокиевского района, где оказался привязан к бетонному столбу. Жертве угрожали охотничьим ружьем, в следствии чего он лишился личных вещей и суммы в 30 606 леев.

Через несколько часов после произошедшего иностранцу удалось освободиться и добраться до ближайшего села, где он и обратился за помощью.

В результате розыскных мероприятий полиция установила, что подозреваемый также может быть причастен к делу об угоне автомобиля Mercedes Vito в селе Шуры, Дрокиевского района.

На основании оперативной информации о том, что подозреваемый скрывается в Кишиневе, 8 мая правоохранители задержали его на одной из столичных улиц. Также стало известно, что задержанный намеревался нелегально покинуть страну.

Он не впервые нарушает закон: ранее задержанный был осужден за грабеж, а в марте 2024 года был освобожден из французской тюрьмы и депортирован в Молдову.

Оперативник продолжают следственные мероприятия с целью укрепления доказательной базы, а также установления происхождения огнестрельного оружия.