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Наркоторговца из Узбекистана нашли в Саратове. Его ждет экстрадиция и суд на Родине

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Разыскиваемый за наркоторговлю в Узбекистане злоумышленник пытался скрыться в Саратовской области. Его поймали при пересечении российско-казахстанской границы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации прокуратуры Саратовской области, МВД России приняло решение об экстрадиции 37-летнего гражданина Узбекистана, пойманного еще в январе этого года на российско-казахстанской границе.

По материалам дела, в июле 2023 года в Ургенче мужчина сбыл местному жителю 7 граммов экстракта маковой соломы. При задержании у него также были изъяты марихуана весом в 8,8 грамма и 1,3 грамм гашиша.

Мужчина в скором времени будет передан компетентным органам Узбекистана для последующего привлечения к ответственности.