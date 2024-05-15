Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил повторно возбудить дело из-за стрельбы в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту стрельбы у ТРК «Сити Молл», сообщили в пресс-службе ведомства.

В день происшествия прокурор Приморского района Санкт-Петербурга Виктория Дмитренко отменила постановление о возбуждение дела. Следствие намерено обжаловать это решение.

Поскольку действует постановление прокуратуры, сотрудники ведомства не могут приступить к установлению признаков объективной стороны совершенного преступления.

«Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Хлюпину М. В. повторно возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства. Также поручено разъяснить пострадавшему право обжаловать решение прокурора», — указали в пресс-службе СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мужчина выстрелил в другого водителя на парковке у ТРК «Сити Молл». Оружие было применено в ходе внезапно возникшего конфликта.

СК