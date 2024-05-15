Бастрыкин поручил повторно возбудить дело из-за стрельбы в Петербурге

В день происшествия прокурор Приморского района Санкт-Петербурга Виктория Дмитренко отменила постановление о возбуждение дела. Следствие намерено обжаловать это решение.
Поскольку действует постановление прокуратуры, сотрудники ведомства не могут приступить к установлению признаков объективной стороны совершенного преступления.
«Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Хлюпину М. В. повторно возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства. Также поручено разъяснить пострадавшему право обжаловать решение прокурора», — указали в пресс-службе СКР.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что мужчина выстрелил в другого водителя на парковке у ТРК «Сити Молл». Оружие было применено в ходе внезапно возникшего конфликта.