В Симферополе грузовик врезался в Daewoo: пострадал водитель легковушки

В среду, 15 мая, в Симферополе столкнулись грузовик Sitrak и Daewoo Nexia, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
Авария произошла в восемь утра. 40-летний мужчина ехал на грузовике по проспекту Победы в сторону села Трудовое. В какой-то момент Sitrak врезался в попутный Daewoo. Как пояснили в МВД, это произошло из-за несоблюдения дистанции.
— В результате ДТП пострадал 57-летний водитель Daewoo Nexia, — отметили в ведомстве.
Мужчину увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка.