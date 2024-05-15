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В Симферополе грузовик врезался в Daewoo: пострадал водитель легковушки

После столкновения с грузовиком в Симферополе пострадал водитель Daewoo.

Источник: пресс-служба МВД по РК

В среду, 15 мая, в Симферополе столкнулись грузовик Sitrak и Daewoo Nexia, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в восемь утра. 40-летний мужчина ехал на грузовике по проспекту Победы в сторону села Трудовое. В какой-то момент Sitrak врезался в попутный Daewoo. Как пояснили в МВД, это произошло из-за несоблюдения дистанции.

— В результате ДТП пострадал 57-летний водитель Daewoo Nexia, — отметили в ведомстве.

Мужчину увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка.