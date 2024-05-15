В Подмосковье за организацию незаконной миграции задержали 15 человек

По версии следствия, с июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы вместе с тремя местными жителями помог незаконно въехать в Россию 11 иностранным гражданам. Им выдали паспорта РФ на основании подложных документов о наличии гражданства Украины и регистрации на территории Херсонской области по упрощенной форме. За эту услугу они заплатили 400−700 тыс. руб.
В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации незаконной миграции (п. п. «а, б, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). По месту жительства и работы фигурантов провели обыски, были изъяты мобильные телефоны, денежные средства, подложные документы. Четверо подозреваемых арестованы, 11 человек находятся под подпиской о невыезде.
В конце апреля четверо полицейских из Балашихи стали фигурантами дела о незаконной миграции. По данным подмосковного СКР, они фиктивно поставили на миграционный учет более 1,5 тыс. иностранцев за сумму более 1 млн руб.
Оформлением фиктивных миграционных документов занималась группа, в которую входили десять жителей Балашихи. С января 2022-го по март 2024-го они якобы поставили на миграционный учет более 1,5 тыс. иностранцев.