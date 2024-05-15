В Подмосковье за организацию незаконной миграции задержали 15 человек

По версии следствия, с июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы вместе с тремя местными жителями помог незаконно въехать в Россию 11 иностранным гражданам. Им выдали паспорта РФ на основании подложных документов о наличии гражданства Украины и регистрации на территории Херсонской области по упрощенной форме. За эту услугу они заплатили 400−700 тыс. руб.