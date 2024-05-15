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В Златоусте столкнулись 2 трамвая, есть пострадавшие

В результате столкновения водитель трамвая и один пассажир получили травмы лица.

Источник: АиФ Волгоград

В Златоусте столкнулись два трамвая — в ДТП пострадали два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 15 мая, примерно в 10 утра на улице Карла Маркса вагон под управлением водителя 1974 года рождения врезался в другой трамвай, стоявший на красный сигнал светофора, которым управлял водитель 1965 года рождения.

Причина аварии пока неизвестна: возможно, виновник ДТП отвлекся или задремал. В ГИБДД Златоуста продолжают расследование этого происшествия.

В результате столкновения водитель трамвая и один пассажир получили травмы лица. Детали и обстоятельства ДТП уточняются, отмечается в паблике «Твой регион. Южный Урал».