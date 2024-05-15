В Сурхандарье мужчина зарезал мать, чтобы сестре не досталось наследство

В информационной передаче Zamon рассказали, что случай произошел в ноябре прошлого года. Житель Сурхандарьинской области поссорился с матерью из-за того, что она собиралась передать 40% своего имущества в наследство мужу дочери, в частности, машину.
Ночью он убил мать, нанеся ей несколько ударов кухонным ножом. После этого он отмыл нож от крови и как ни в чем не бывало отправился спать. Утром мужчина позвонил в скорую помощь и обратился к правоохранителям с заявлением, что кто-то убил его мать.
Мужчину судили по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и признали виновным. В качестве наказания ему дали 18 лет тюремного заключения.