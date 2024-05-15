В Сурхандарье мужчина зарезал мать, чтобы сестре не досталось наследство

Ночью он убил мать, нанеся ей несколько ударов кухонным ножом. После этого он отмыл нож от крови и как ни в чем не бывало отправился спать. Утром мужчина позвонил в скорую помощь и обратился к правоохранителям с заявлением, что кто-то убил его мать.