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В Сурхандарье мужчина зарезал мать, чтобы сестре не досталось наследство

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Сурхандарьинской области прошел суд над жителем, который зарезал свою мать из-за наследства. Мужчина был против того, чтобы она передавал свое имущество сестре, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В информационной передаче Zamon рассказали, что случай произошел в ноябре прошлого года. Житель Сурхандарьинской области поссорился с матерью из-за того, что она собиралась передать 40% своего имущества в наследство мужу дочери, в частности, машину.

Ночью он убил мать, нанеся ей несколько ударов кухонным ножом. После этого он отмыл нож от крови и как ни в чем не бывало отправился спать. Утром мужчина позвонил в скорую помощь и обратился к правоохранителям с заявлением, что кто-то убил его мать.

Мужчину судили по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и признали виновным. В качестве наказания ему дали 18 лет тюремного заключения.