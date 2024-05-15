Блогер арестован в Москве за оскорбление участников СВО на стриме

Как сообщало ранее Агентство «Москва», задержанный в Зеленограде злоумышленник вел трансляцию в сети с помощью видеостримингового сервиса, в ходе которой высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников специальной военной операции. По данному факту следственным отделом по Зеленоградскому административному округу ГСУ СК РФ по Москве было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования данного уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.