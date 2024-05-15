Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер арестован в Москве за оскорбление участников СВО на стриме

В столице заключен под стражу блогер, оскорбивший участников специальной военной операции (СВО) на видеостриме. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Источник: AP 2023

«По ходатайству следователей ГСУ СК России по Москве столичному блогеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала собеседница агентства.

Как сообщало ранее Агентство «Москва», задержанный в Зеленограде злоумышленник вел трансляцию в сети с помощью видеостримингового сервиса, в ходе которой высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников специальной военной операции. По данному факту следственным отделом по Зеленоградскому административному округу ГСУ СК РФ по Москве было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования данного уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

СК