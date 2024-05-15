В СИЗО Ростова отправили подростка, устроившего ДТП с погибшим ребенком

Жуткое ДТП случилось 8 мая около 14:00. В тот день 16-летний горожанин, не имея водительских прав, сел за руль «ВАЗ-2106». С собой он взял покататься 6-летнего мальчика. Ребята ехали по улице 2-й Пролетарской, когда водитель не справился с управлением. На полном ходу легковушку занесло, и она перевернулась возле дома № 82.