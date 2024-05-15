В СИЗО Ростова отправили подростка, устроившего ДТП с погибшим ребенком

Парень останется в СИЗО в ближайшие пару месяцев.
Жуткое ДТП случилось 8 мая около 14:00. В тот день 16-летний горожанин, не имея водительских прав, сел за руль «ВАЗ-2106». С собой он взял покататься 6-летнего мальчика. Ребята ехали по улице 2-й Пролетарской, когда водитель не справился с управлением. На полном ходу легковушку занесло, и она перевернулась возле дома № 82.
От сильных ударов транспорт получил повреждения. Подросток отделался парой ушибов и испугом. Испугавшись, парень сбежал с места происшествия. А маленький пассажир не смог пережить аварию. Мальчик скончался от полученных травм в стенах больницы.
— Следователи предъявили обвинение 16-летнему подростку, совершившему ДТП, в результате которого погиб ребенок, — прокомментировали в региональном СУ СКР. — В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении.