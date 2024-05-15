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Ребенок погиб под колесами микроавтобуса в Алматинской области

Ребенок, которому чуть больше года, погиб на проезжей части около села Акши, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Трагедия произошла 14 мая. Родители ребенка работали на местных полях, здесь и жили. В тот вечер стояли, разговаривали около дороги со своим родственником, приехавшим на микроавтобусе Honda Stepwgn.

Сына мама держала на руках, затем передала отцу, а тот спустя какое-то время поставил его на дорогу. Их родственник собирался уезжать, сел в микроавтобус и дал задний ход. Он не ожидал, что ребенок, которого он только что видел на руках у матери, окажется за машиной.

Машина совершила наезд на ребенка.

Родители и водитель на этом же микроавтобусе тут же повезли его в больницу. Но, к сожалению, привезли уже мертвого.

Все обстоятельства трагедии выясняют дознаватели Алматинской области.