Ребенок погиб под колесами микроавтобуса в Алматинской области

Трагедия произошла 14 мая. Родители ребенка работали на местных полях, здесь и жили. В тот вечер стояли, разговаривали около дороги со своим родственником, приехавшим на микроавтобусе Honda Stepwgn.
Сына мама держала на руках, затем передала отцу, а тот спустя какое-то время поставил его на дорогу. Их родственник собирался уезжать, сел в микроавтобус и дал задний ход. Он не ожидал, что ребенок, которого он только что видел на руках у матери, окажется за машиной.
Машина совершила наезд на ребенка.
Родители и водитель на этом же микроавтобусе тут же повезли его в больницу. Но, к сожалению, привезли уже мертвого.
Все обстоятельства трагедии выясняют дознаватели Алматинской области.