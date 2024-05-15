Ребенок погиб под колесами микроавтобуса в Алматинской области

Сына мама держала на руках, затем передала отцу, а тот спустя какое-то время поставил его на дорогу. Их родственник собирался уезжать, сел в микроавтобус и дал задний ход. Он не ожидал, что ребенок, которого он только что видел на руках у матери, окажется за машиной.