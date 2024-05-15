Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже экс-полицейский получил восемь лет колонии за взятку

ВОРОНЕЖ, 15 мая — РИА Новости. Бывший оперуполномоченный уголовного розыска в Воронеже получил 8 лет колонии за взятку в 1,5 миллиона рублей, которую он получил за обещание прекратить розыск подозреваемого в убийстве, сообщило управление СК РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

В марте 2020 года старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска ГУМВД России по Воронежской области в рамках выполнения поступившего из ближнего зарубежья запроса об оказании правовой помощи вел розыск лица, подозреваемого в убийстве.

«В дальнейшем, установив его местонахождение в Воронеже, данный сотрудник полиции потребовал от мужчины передать незаконное денежное вознаграждение в размере свыше 1,5 млн рублей за прекращение ведения розыскных мероприятий и непринятие мер по его задержанию. В мае-июне 2020 года разыскиваемый передал денежные средства сотруднику полиции, который распорядился ими по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

В отношении 44-летнего бывшего сотрудника полиции было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий сроком на 8 лет», — говорится в сообщении.

Также осужденный лишен звания майор полиции.

СК