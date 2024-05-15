В Воронеже экс-полицейский получил восемь лет колонии за взятку

В марте 2020 года старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска ГУМВД России по Воронежской области в рамках выполнения поступившего из ближнего зарубежья запроса об оказании правовой помощи вел розыск лица, подозреваемого в убийстве.
«В дальнейшем, установив его местонахождение в Воронеже, данный сотрудник полиции потребовал от мужчины передать незаконное денежное вознаграждение в размере свыше 1,5 млн рублей за прекращение ведения розыскных мероприятий и непринятие мер по его задержанию. В мае-июне 2020 года разыскиваемый передал денежные средства сотруднику полиции, который распорядился ими по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.
В отношении 44-летнего бывшего сотрудника полиции было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий сроком на 8 лет», — говорится в сообщении.
Также осужденный лишен звания майор полиции.