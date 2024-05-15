В Воронеже экс-полицейский получил восемь лет колонии за взятку

«В дальнейшем, установив его местонахождение в Воронеже, данный сотрудник полиции потребовал от мужчины передать незаконное денежное вознаграждение в размере свыше 1,5 млн рублей за прекращение ведения розыскных мероприятий и непринятие мер по его задержанию. В мае-июне 2020 года разыскиваемый передал денежные средства сотруднику полиции, который распорядился ими по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.