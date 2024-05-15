Пожар на Хилокской свалке будут тушить до конца недели

Пожар на Левобережном полигоне будут тушить в течение недели. Об этом сообщил ТАСС. Огонь на свалке появился вечером 14 мая. Пожарным удалось локализовать его до 6 га, благодаря ночному дождю он уменьшился до 5 га. Но окончательно потушить мусор не получается из-за глубинного тления.
Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка на заседании комитета заксобрания по строительству сказал, что возгорание планируют окончательно побороть к концу недели.
Ранее экологи потребовали от мэра Новосибирска закрыть Хилокскую свалку.
«От смога задыхается Юго-западный жилмассив, микрорайон Чистая Слобода. Запах гари распространяется по всему городу. Такая ситуация не может быть в черте города. Полигон необходимо закрыть и рекультивировать», — сказал мужчина в видеообращении.