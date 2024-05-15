Пожар на Хилокской свалке будут тушить до конца недели

Пожар на Левобережном полигоне будут тушить в течение недели. Об этом сообщил ТАСС. Огонь на свалке появился вечером 14 мая. Пожарным удалось локализовать его до 6 га, благодаря ночному дождю он уменьшился до 5 га. Но окончательно потушить мусор не получается из-за глубинного тления.