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Пожар на Хилокской свалке будут тушить до конца недели

Из-за возгорания левобережье Новосибирска заволокло смогом, местные жители жалуются на неприятный запах и затруднение дыхания.

Источник: мэрия города Новосибирска

Пожар на Левобережном полигоне будут тушить в течение недели. Об этом сообщил ТАСС. Огонь на свалке появился вечером 14 мая. Пожарным удалось локализовать его до 6 га, благодаря ночному дождю он уменьшился до 5 га. Но окончательно потушить мусор не получается из-за глубинного тления.

Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка на заседании комитета заксобрания по строительству сказал, что возгорание планируют окончательно побороть к концу недели.

Ранее экологи потребовали от мэра Новосибирска закрыть Хилокскую свалку.

«От смога задыхается Юго-западный жилмассив, микрорайон Чистая Слобода. Запах гари распространяется по всему городу. Такая ситуация не может быть в черте города. Полигон необходимо закрыть и рекультивировать», — сказал мужчина в видеообращении.

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