Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае простятся с командиром отделения Гавшиным, погибшим на СВО

Мужчина погиб 1 февраля 2024 года.

Прощание с командиром отделения Николаем Гавшиным, погибшим на специальной военной операции, пройдёт в Пермском крае.

Об этом сообщили в администрации Верещагинского городского округа. Николай родился 15 марта 1986 года в деревне Балуи в Удмуртской республике. Он окончил девять классов школы. В июле 2023 года мужчина заключил контракт и отправился на СВО.

Младший сержант Гавшин служил в должности командира стрелкового отделения стрелкового батальона. «Это огромная боль утраты. Вся верещагинская земля скорбит. Искренние соболезнования супруге Наталье Спиридоновне, сыну Макару и дочери Виктории, родным и близким нашего защитника», — добавили в администрации округа.

Прощание с мужчиной пройдёт 16 мая в Бородулинском отделе досуга и творчества.