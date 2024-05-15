В Пермском крае простятся с командиром отделения Гавшиным, погибшим на СВО

Прощание с командиром отделения Николаем Гавшиным, погибшим на специальной военной операции, пройдёт в Пермском крае.
Об этом сообщили в администрации Верещагинского городского округа. Николай родился 15 марта 1986 года в деревне Балуи в Удмуртской республике. Он окончил девять классов школы. В июле 2023 года мужчина заключил контракт и отправился на СВО.
Младший сержант Гавшин служил в должности командира стрелкового отделения стрелкового батальона. «Это огромная боль утраты. Вся верещагинская земля скорбит. Искренние соболезнования супруге Наталье Спиридоновне, сыну Макару и дочери Виктории, родным и близким нашего защитника», — добавили в администрации округа.
Прощание с мужчиной пройдёт 16 мая в Бородулинском отделе досуга и творчества.