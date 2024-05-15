В Новосибирске и.о. главы департамента транспорта мэрии отправится в СИЗО на 2 месяца

В Новосибирске и.о. главы департамента транспорта мэрии Олеся Богомазова отправится в СИЗО на 2 месяца.
Напомним, о задержании чиновницы стало известно накануне, 14 мая. Факт задержания и проведения следственных действий «Прецеденту» подтвердил источник в мэрии города.
Позднее в прокуратуре и СК сообщили о возбуждении уголовного дела.
По версии следствия, в 2017—2018 годах чиновница, получив от подрядчика взятку в 230 тысяч рублей, организовала заключение с ним двух муниципальных контрактов на оказание услуг по содержанию и ремонту светофоров.
На эти цели из бюджета было выделено 50 млн рублей, однако услуги подрядчик не оказал, а выведенные деньги были направлены на другие цели.
Суд избрал Богомазовой меру пресечения в виде заключения под стражу.
— Постановлением суда от 15.05.2024 ходатайство следователя удовлетворено, Богомазовой Олесе Валерьевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 12.07.2024, — говорится в сообщении в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Напомним, в марте был задержан бывший начальник департамента транспорта Константин Васильев, в подчинении которого работала Богомазова. Васильева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями 21 марта в Центральный районный суд заключил Васильева под стражу до 20 мая. Адвокаты обвиняемого подали жалобу, однако суд оставил ее без удовлетворения.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.