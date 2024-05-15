В Новосибирске и.о. главы департамента транспорта мэрии отправится в СИЗО на 2 месяца

Напомним, в марте был задержан бывший начальник департамента транспорта Константин Васильев, в подчинении которого работала Богомазова. Васильева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями 21 марта в Центральный районный суд заключил Васильева под стражу до 20 мая. Адвокаты обвиняемого подали жалобу, однако суд оставил ее без удовлетворения.