150 человек эвакуировали из бизнес-центра «Финляндский». Виновник был мал, но создал большие проблемы

Небольшое возгорание в бизнес-центре «Финляндский» на улице Комсомола в Петербурге создало большие проблемы для водителей и работников в среду, 15 мая.
Как сообщает МЧС Петербурга, сообщение о пожаре поступило в 12:34. На шестом этаже в серверной горела обстановка на площади в один квадратный метр. Меньше чем через полчаса пожар ликвидировали, однако на улице Комсомола и ближайших дорогах успели собраться внушительные заторы.
По предварительным данным «Фонтанки», из-за задымления администрации бизнес-центра пришлось эвакуировать 150 человек. Информации о пострадавших нет.