150 человек эвакуировали из бизнес-центра «Финляндский». Виновник был мал, но создал большие проблемы

Как сообщает МЧС Петербурга, сообщение о пожаре поступило в 12:34. На шестом этаже в серверной горела обстановка на площади в один квадратный метр. Меньше чем через полчаса пожар ликвидировали, однако на улице Комсомола и ближайших дорогах успели собраться внушительные заторы.