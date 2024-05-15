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В Лысьве 16 мая пройдет прощание с тремя погибшими в СВО земляками

Местом прощания с погибшими военнослужащими с 11:00 станет Лысьвенский культурно-деловой центр.

В Лысьве 16 мая станет одним из печальных дней в истории города. Горожане простятся сразу с тремя погибшими в зоне проведения СВО земляками. Местом прощания с 11:00 станет культурно-деловой центр на проспекте Победы, 112.

Администрация Лысьвы сообщила, что в ходе ожесточенных боев на передовой СВО погибли трое жителей города — Силин Алексей Александрович, Мужиков Владимир Юрьевич и Лопатин Константин Николаевич.

Городские власти приносят свои искренние соболезнования родным и близким погибших в СВО военнослужащих из Лысьвы.

В Комитете семей воинов Отечества Пермского края создали чат в мессенджере Telegram для семей погибших в СВО участников боевых действий. Чат работает для обмена информацией, общения, приглашения на мероприятия и помощи.