В Лысьве 16 мая пройдет прощание с тремя погибшими в СВО земляками

В Лысьве 16 мая станет одним из печальных дней в истории города. Горожане простятся сразу с тремя погибшими в зоне проведения СВО земляками. Местом прощания с 11:00 станет культурно-деловой центр на проспекте Победы, 112.
Администрация Лысьвы сообщила, что в ходе ожесточенных боев на передовой СВО погибли трое жителей города — Силин Алексей Александрович, Мужиков Владимир Юрьевич и Лопатин Константин Николаевич.
Городские власти приносят свои искренние соболезнования родным и близким погибших в СВО военнослужащих из Лысьвы.
В Комитете семей воинов Отечества Пермского края создали чат в мессенджере Telegram для семей погибших в СВО участников боевых действий. Чат работает для обмена информацией, общения, приглашения на мероприятия и помощи.