Житель Ферганы получил 12 лет тюрьмы за пропаганду религиозного фанатизма

В материалах дела отмечается, что, находясь на заработках в России, он начал проявлять интерес к исламу. Его внимание в интернете привлекли религиозные лекции сторонников религиозно-террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также их экстремистские идеи по изменению действующего строя в Узбекистане.
Мужчина дистанционно получил религиозное образование, принес присягу на верность террористической организации, платил членские взносы, а также активно продвигал среди своих знакомых идеи религиозного фанатизма, распространяя материалы движения в Telegram.
При задержании в его телефоне были обнаружены аудио- и видеоматериалы, пропагандирующие экстремистские идеи.
Суд приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы.