Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ферганы получил 12 лет тюрьмы за пропаганду религиозного фанатизма

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудники СГБ раскрыли преступную деятельность и задержали жителя Алтыарыкского района, который проповедовал идеи религиозно-экстремистского движения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В материалах дела отмечается, что, находясь на заработках в России, он начал проявлять интерес к исламу. Его внимание в интернете привлекли религиозные лекции сторонников религиозно-террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также их экстремистские идеи по изменению действующего строя в Узбекистане.

Мужчина дистанционно получил религиозное образование, принес присягу на верность террористической организации, платил членские взносы, а также активно продвигал среди своих знакомых идеи религиозного фанатизма, распространяя материалы движения в Telegram.

При задержании в его телефоне были обнаружены аудио- и видеоматериалы, пропагандирующие экстремистские идеи.

Суд приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы.