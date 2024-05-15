Житель Ферганы получил 12 лет тюрьмы за пропаганду религиозного фанатизма

В материалах дела отмечается, что, находясь на заработках в России, он начал проявлять интерес к исламу. Его внимание в интернете привлекли религиозные лекции сторонников религиозно-террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также их экстремистские идеи по изменению действующего строя в Узбекистане.