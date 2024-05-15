В Волгоградской области трое жителей перевели мошенникам 4 млн рублей

Только за минувшие сутки трое волгоградцев стали очередными жертвами мошенников. Как сообщили в региональном управлении МВД России, 54-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда поверил неизвестному, который в телефонном разговоре представился сотрудником банка и под предлогом отмены несанкционированного кредита убедил потерпевшего перевести деньги на якобы безопасный счет. Мужчина лишился почти 2 млн рублей, взятых в кредит.