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В Волгоградской области трое жителей перевели мошенникам 4 млн рублей

Жители Волгоградской области продолжают попадаться на уловки телефонных аферистов.

Источник: Волгоградская правда

Только за минувшие сутки трое волгоградцев стали очередными жертвами мошенников. Как сообщили в региональном управлении МВД России, 54-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда поверил неизвестному, который в телефонном разговоре представился сотрудником банка и под предлогом отмены несанкционированного кредита убедил потерпевшего перевести деньги на якобы безопасный счет. Мужчина лишился почти 2 млн рублей, взятых в кредит.

Аналогичным способом была обманута 38-летняя жительница Ворошиловского района. Она перевала мошенникам более 1 млн рублей. А 56-летняя волгоградка из Центрального района потеряла почти 1 млн рублей.

Волгоградцев предупреждают о необходимости оставаться бдительными. Нельзя доверять непроверенной информации, а также сообщать персональные данные неизвестным лицам.